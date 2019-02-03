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Крижані штани: у США набирає популярність кумедний челендж

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Крижаний челендж - фото 1
Крижаний челендж / instagram

Американці заморожують свої штани на вулиці, де тримається аномально низька температура, в химерних позах.

В Америці, яку скували найсильніші морози, з'явився новий флешмоб. Люди заморожують свої штани і діляться знімками та відео у мережі.

До слова: Як пройшов один з найхолодніших днів в історії Чикаго: фоторепортаж

На кадрах з'являються самотні штани, закохані пари і цілі родини. Деякі користувачі пішли ще далі. У школі бойових мистецтв кілька костюми заморозили у таких позах, ніби вони б'ються. Дивіться самі:

Читайте також: Крижана зачіска американки підірвала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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