Крижані штани: у США набирає популярність кумедний челендж

Американці заморожують свої штани на вулиці, де тримається аномально низька температура, в химерних позах.

В Америці, яку скували найсильніші морози, з'явився новий флешмоб. Люди заморожують свої штани і діляться знімками та відео у мережі.

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На кадрах з'являються самотні штани, закохані пари і цілі родини. Деякі користувачі пішли ще далі. У школі бойових мистецтв кілька костюми заморозили у таких позах, ніби вони б'ються. Дивіться самі:

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