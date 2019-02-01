Крижана зачіска американки підірвала мережу

Дівчина у США вийшла на мороз, і її волосся застигло, стоячи дибки. Відео вийшло дуже смішним і сподобалося багатьом в інтернеті.

У США зараз аномальні морози. Однак, люди ставляться до негараздів з гумором і веселять користувачів мережі курйозними відеороликами. Одним з таких хітів став ролик користувачки @taylor_scallon із замерзлим волоссям.

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Дівчина поділилася відео, в якому зняла свою цікаву зачіску, ніби створену крижаним вихром. Якимось чином вона змусила своє волосся протистояти гравітації і дибки замерзнути на морозі. Результат виглядає дуже кумедно. Ролик настільки припав до смаку інтернет-користувачам, що зібрав за два дні майже 2 мільйони переглядів!

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