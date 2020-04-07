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Крижане серце: аніматор самотужки створив мінімультик про Олафа

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Нові пригоди Олафа - фото 1
Нові пригоди Олафа

Студія Disney навіть на карантині не припиняє тішити глядачів свіжим контентом, і це підтверджує короткометражка про сніговика Олафа з фільму "Крижане серце". Серію створив один аніматор прямісінько вдома. Виглядає дуже круто!

На Youtube-каналі Disney стартував мультсеріал, над яким працює всього один аніматор Хайрам Озмонд. Допомагає йому тільки актор Джош Гад, який займається озвучкою.

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Перший епізод під назвою "Веселощі зі снігом" показує Олафа з "Крижаного серця", який розважається зі своїм новим другом. Наголосимо, що все це зроблено вдома, але виглядає так, наче вся студія доклала зусиль. Взагалі на каналі повинні вийти ще 4 епізоди про Олафа, який знає, як проводити час вдома.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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