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Disney змінив розклад фільмів на найближчі роки: що і коли вийде на екранах

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Як перенесли фільми 2020 року - фото 1
Як перенесли фільми 2020 року

Кінокомпанія Disney через пандемію коронавірусу перенесла майже всі фільми найближчих двох років. Коли можна буде побачити нове кіно за коміксами Marvel - читайте далі.

Студія Disney змушена була змінити розклад прем'єр новеньких фільмів через складну ситуацію з коронавірусом у світі. Чимало знімальних процесів заморожено, а вже готові стрічки немає де демонструвати, адже кінотеатри також зачинені на карантині.

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Тому новий розклад фільмів Disney на 2020-2022:

  • Мулан – 24 липня 2020
  • Чорна вдома – 6 листопада 2020
  • Круїз по джунглях – 30 липня 2021
  • Вічні – 12 лютого 2021
  • Шан-Чі – 7 травня 2021
  • Доктор Стрендж 2 – 5 листопада 2021
  • Тор 4 – 28 лютого 2022
  • Чорна пантера 2 – 6 травня 2022
  • Капітан Марвел 2 – 8 липня 2022
  • Індіана Джонс 5 – 29 липня 2022

Чорна вдова, дивитись трейлер фільму онлайн:

Як змінився графік виходу фільмів від Fox:

  • Французький диспетчер – 16 жовтня 2020
  • Персонаж (з Райаном Рейнольдсом) – 11 грудня 2020
  • Вестсайдська історія – 18 грудня 2020
  • Остання дуель – 25 грудня 2020

Персонаж, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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