Крижане серце 2: з'явився новий трейлер довгоочікуваного мультика

Disney представила другий повноцінний трейлер мультфільму "Крижане серце 2". У свіжому ролику нам показали багато нових кадрів і докладніше розповіли про сюжет майбутньої стрічки. Дивіться самі!

Історія другої частини анімаційної стрічки "Крижане серце" (Frozen) буде присвячена зачарованому лісу: тепер у нього не можна ані ввійти, ані вийти! Відтак, Ельза та Анна вирушать у небезпечну подорож, аби врятувати своє королівство Еренделл.

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Саме в лісі головна героїня дізнається, звідки у неї взагалі взялися магічні здібності.

Дивитись онлайн трейлер мультика "Крижане серце 2":

В український прокат мультфільм "Крижане серце 2" вийде 21 листопада 2019 року.

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