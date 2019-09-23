Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Крижане серце 2: з'явився новий трейлер довгоочікуваного мультика

  • 7
Ельза з друзями вирушає на порятунок королівства - фото 1
Ельза з друзями вирушає на порятунок королівства

Disney представила другий повноцінний трейлер мультфільму "Крижане серце 2". У свіжому ролику нам показали багато нових кадрів і докладніше розповіли про сюжет майбутньої стрічки. Дивіться самі!

Історія другої частини анімаційної стрічки "Крижане серце" (Frozen) буде присвячена зачарованому лісу: тепер у нього не можна ані ввійти, ані вийти! Відтак, Ельза та Анна вирушать у небезпечну подорож, аби врятувати своє королівство Еренделл.

Це цікаво: Перший український трейлер мультика Крижане серце 2

Саме в лісі головна героїня дізнається, звідки у неї взагалі взялися магічні здібності.

Дивитись онлайн трейлер мультика "Крижане серце 2":

В український прокат мультфільм "Крижане серце 2" вийде 21 листопада 2019 року.

Пройди тест: Хто ти з серіалу Друзі?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
  • Вчора, 17:10
  • 1004
Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу
  • Вчора, 21:55
  • 600
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1772321
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз