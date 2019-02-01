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Євробляхи і телефони: кумедне відео, як змінилося життя українців за 10 років

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Зміни 2009 VS 2019 - фото 1
Зміни 2009 VS 2019

Популярний український YouТube-канал "VERTUHА" від учасниці "Чоткого паца" Тані Клочко випустив кумедне відео про те, як змінилось життя українців за 10 років. Дивіться веселий ролик!

Канал VERTUHА потішив фанатів українською версією #10yearschallenge, показавши різницю у житті у 2009 та 2019 роках. Менш як за добу ролик зібрав майже чверть мільйона переглядів, і це не дивно, адже відеоблогом займається акторка та комедіантка Таня Клочко з "Чоткого паци" та команди "ВотЭтиПарни" Радіофізики.

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Від намагань зробити спільне фото на телефон та дисків з еротичним контентом – до нарад батьків та номерів на машинах. Зацініть усі зміни!

VERTUHA 2009 VS 2019 дивіться пародію онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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