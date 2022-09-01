Крижана: Tanya Li та Tim презентували нову ліричну пісню

Співачка Таня Лі записала лірик-відео разом з музикантом Tim на нову пісню "Крижана". Слухайте ліричний трек!

Таня Лі висловила вдячність нашим захисникам за можливість жити, кохати, писати пісні рідною мовою і дарувати свою творчість.

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В ті миті, коли опускаються руки та самотність накриває з головою, додайте в палітру своїх емоцій краплю віри та трохи надії. Дива трапляються з нами щодня. Кохання – це головне диво. І це диво здатне врятувати світ", – коментує співачка.

Слова пісні належить авторству самої Тані Лі та Тимофія Решетька.

Слухати пісню Tanya Li & Tim – Крижана:

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