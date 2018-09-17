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Крізь вогонь та перешкоди: як виглядають навчання українських резервістів

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Навчання резервістів - фото 1
Навчання резервістів / Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ

У Генштабі показали в ефектних фото, як відбуваються навчання резервістів.

На базі 95 бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжується другий етап навчання резервістів, який передбачає підготовку до ведення рейдових дій у складі роти. Тому у прес-службі 95 бригади Десантно-штурмових військ показали, як українці долають всі труднощі на своєму шляху.

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"Днями їх чекала універсальна штурмова тактична смуга, де військовослужбовці мали можливість відпрацювати будь-які елементи навчально-тренувальних занять вогневу підготовку, тактичну підготовку, психологічну, медичну, тощо. А найголовніше, що всі ці елементи відпрацьовувались у комплексі. Також важливим елементом заняття було відпрацювання елементів бою на тактичній смузі під вогнем", – йдеться у повідомленні.

Нам є ким пишатися!

Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276478
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276477
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276476
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276475
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276474
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276473
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276472
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276471
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276470
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ - фото 276469
Прес-служба 95 бригади Десантно-штурмових військ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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