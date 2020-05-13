13 причин чому: відома дата виходу останнього четвертого сезону серіалу на Netflix

Netflix назвав дату виходу четвертого, фінального сезону серіалу про підлітків "13 причин чому". Дізнайтесь, коли прихильники зможуть побачити, чим завершиться історія головних героїв, які наробили чимало дурниць у своєму житті.

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала в мережі відео, яке має назву "Прощання" (Saying Goodbye). У ньому показали останній день зі знімального майданчика серіалу "13 причин чому". Також стало відомо, коли вийде останній четвертий сезон. Його на Netflix викладуть 5 червня.

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Ніколи не забуду цей досвід до кінця життя, тож дякую вам, – розповіла одна з головних героїнь серіалу Аліша Бо.

Нагадаємо, що "13 причин чому" – серіал Netflix, у якому розповідається про проблеми підліткового суїциду, а також насильства, з яким стикаються у школі. Історія серіалу розігрується довкола історії однієї і тієї ж історії, яка подається з точки зору різних персонажів. Перший сезон, який зняли за однойменною книгою Джея Ашера, повідає глядачам про самогубство старшокласниці Хани Бекер. Наступні сезони розказують про життя головних героїв, які борються з іншими випробуваннями життя опісля події, яка раз і назавжди змінила їхні життя.

13 причин чому став одним з улюблених серіалів підлітків

Цікавий факт: натуралістичне зображення сцени суїциду головної героїні Хани Бекер вирізали з останньої серії першого сезону. Це сталося через критику громадськості, яка посипалась на Netflix.

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