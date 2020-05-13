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13 причин чому: відома дата виходу останнього четвертого сезону серіалу на Netflix

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13 причин чому – дата виходу 4 сезону - фото 1
13 причин чому – дата виходу 4 сезону

Netflix назвав дату виходу четвертого, фінального сезону серіалу про підлітків "13 причин чому". Дізнайтесь, коли прихильники зможуть побачити, чим завершиться історія головних героїв, які наробили чимало дурниць у своєму житті.

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала в мережі відео, яке має назву "Прощання" (Saying Goodbye). У ньому показали останній день зі знімального майданчика серіалу "13 причин чому". Також стало відомо, коли вийде останній четвертий сезон. Його на Netflix викладуть 5 червня.

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Ніколи не забуду цей досвід до кінця життя, тож дякую вам, – розповіла одна з головних героїнь серіалу Аліша Бо.

Нагадаємо, що "13 причин чому" – серіал Netflix, у якому розповідається про проблеми підліткового суїциду, а також насильства, з яким стикаються у школі. Історія серіалу розігрується довкола історії однієї і тієї ж історії, яка подається з точки зору різних персонажів. Перший сезон, який зняли за однойменною книгою Джея Ашера, повідає глядачам про самогубство старшокласниці Хани Бекер. Наступні сезони розказують про життя головних героїв, які борються з іншими випробуваннями життя опісля події, яка раз і назавжди змінила їхні життя.

13 причин чому став одним з улюблених серіалів підлітків - фото 403818
13 причин чому став одним з улюблених серіалів підлітків

Цікавий факт: натуралістичне зображення сцени суїциду головної героїні Хани Бекер вирізали з останньої серії першого сезону. Це сталося через критику громадськості, яка посипалась на Netflix.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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