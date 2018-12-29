Критики назвали найкращі серіали 2018 року

Лідирувало в рейтингу телевізійне шоу "Моя геніальна подруга". У повний рейтинг увійшли 20 серіалів.

Агрегатор рецензій професійних критиків Metacritiс склав рейтинг ТОП-20 найкращих серіалів року, що минає. Лідирувало в переліку телевізійне шоу "Моя геніальна подруга".

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"Моя геніальна подруга"

У переліку фігурують лише ті шоу, які зібрали, в цілому, не менше семи рецензій і дебютували на території США.

На другому місці розташувався серіал "Баррі", а замкнув трійку лідерів телевізійний проект "Вбиваючи Єву".

"Баррі"

"Вбиваючи Єву"

А далі в ТОП-10 також увійшли "Повернення додому", "Співчуваю вашій втрати", "Нарко: Мексика", "Охоронець", "Чорна блискавка" та інші.

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