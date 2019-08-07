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Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
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Журналісти американського видання The A.V. Club склали рейтинг з 50 найкращих фільмів, які вийшли на екрани у 90-х роках. Серед інших до нього увійшли "Сім" Девіда Фінчера, "Оголені" Майка Лі, "Фарґо" братів Коенів, "Усе про мою матір" Педро Альмодовара, "Термінатор-2" Джеймса Кемерона та інші.
У списку всього один мультфільм – "Історія іграшок-2", який, утім, потрапив відразу в топ-10. Також у десятці найкращих опинилися два фільми Квентіна Тарантіно – "Кримінальне чтиво" і "Скажені пси". Єдина неамериканська картина в десятці – "Чунцінський експрес" гонконзького режисера Вонга Карвая. Перше місце посіла кримінальна трагікомедія "Славні хлопці" Мартіна Скорсезе, головні ролі в якій виконали Роберт Де Ніро, Рей Ліотта і Джо Пеші.
І ще: У США критики назвали найкращі серіали року
Дивіться першу десятку найкращих фільмів 1990-х, на думку The A.V. Club:
10. Бути Джоном Малковичем (1999)
9. Академія "Рашмор" (1998)
8. Непрощений (1992)
7. Скажені пси (1992)
6. Поза полем зору (1998)
5. Чунцінський експрес (1994)
4. Під кайфом і в сум'ятті (1993)
3. Історія іграшок-2 (1999)
2. Кримінальне чтиво (1994)
1. Славні хлопці (1990)
Які з цих фільмів ви бачили? Пишіть у коментарях!
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