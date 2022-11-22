Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"

  • 73
KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA" - фото 1

Співачка та блогерка KISTONKO кардинально змінюється у пісні. З ніжності вона переходить на силу та показує характер української дівчини й незламний дух нашого народу. Слухайте музичну прем'єру!

KRISTONKO у пісні хотіла показати "незламний дух перемоги, яка от-от буде"! Як тільки слухач чує перші рядки – одразу розуміє, якою сильною енергією і запалом віє від пісні.

І ще: Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь

Це була 1 ночі. В голову прийшла ідея зробити щось таке, щоб взагалі не було схожим на ті пісні, які я раніше писала. Я захотіла бути не ніжною Христею, а Христиною, яка може показати й характер. Сіла за фортепіано – і тут намалювалися в голові слова: "Тіло ворога поляже в український чорнозем, відправляємо окупантів за російським кораблем!". Ця фраза так мені в'їлась в голову, що буквально за 10 хвилин, я написала цілу пісню. Муза – вона така. Вийшов трек, який взагалі не схожий на попередні. Я навіть сама спершу себе в ньому не впізнала. Вийшла пісня, яка наповнена енергією палкої української дівчини, вірою та силою. Гадаю, ця сила одразу відчувається через пісню", – ділиться з нами співачка.

KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні 'BANDERA' - фото 516174

Скажу чесно, уявляла себе в руках з вилами. І тими вилами я окупанта й закопую в наш чорнозем. Христонько стала жити одним днем. Не боятись писати купу пісень і думати: "А, якщо раптом не сподобається?". Я два роки тому почала поширювати й переспівувати українське. На жаль, тільки з приходом війни люди почали наше цінувати. Але краще пізно, ніж ніколи. І тепер я розумію, що раніше, коли я співала щось народне, або патріотичне, то воно не зовсім сприймалось. То тепер – я зможу буквально "як риба у воді" робити те, що ще змалечку хотіла моя душа – писати та плекати наше!", – розповідає артистка.

Слухати пісню KRISTONKO – BANDERA:

До теми: Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів

пропозиції партнерів
Новини