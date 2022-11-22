KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"

Співачка та блогерка KISTONKO кардинально змінюється у пісні. З ніжності вона переходить на силу та показує характер української дівчини й незламний дух нашого народу. Слухайте музичну прем'єру!

KRISTONKO у пісні хотіла показати "незламний дух перемоги, яка от-от буде"! Як тільки слухач чує перші рядки – одразу розуміє, якою сильною енергією і запалом віє від пісні.

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Це була 1 ночі. В голову прийшла ідея зробити щось таке, щоб взагалі не було схожим на ті пісні, які я раніше писала. Я захотіла бути не ніжною Христею, а Христиною, яка може показати й характер. Сіла за фортепіано – і тут намалювалися в голові слова: "Тіло ворога поляже в український чорнозем, відправляємо окупантів за російським кораблем!". Ця фраза так мені в'їлась в голову, що буквально за 10 хвилин, я написала цілу пісню. Муза – вона така. Вийшов трек, який взагалі не схожий на попередні. Я навіть сама спершу себе в ньому не впізнала. Вийшла пісня, яка наповнена енергією палкої української дівчини, вірою та силою. Гадаю, ця сила одразу відчувається через пісню", – ділиться з нами співачка.

Скажу чесно, уявляла себе в руках з вилами. І тими вилами я окупанта й закопую в наш чорнозем. Христонько стала жити одним днем. Не боятись писати купу пісень і думати: "А, якщо раптом не сподобається?". Я два роки тому почала поширювати й переспівувати українське. На жаль, тільки з приходом війни люди почали наше цінувати. Але краще пізно, ніж ніколи. І тепер я розумію, що раніше, коли я співала щось народне, або патріотичне, то воно не зовсім сприймалось. То тепер – я зможу буквально "як риба у воді" робити те, що ще змалечку хотіла моя душа – писати та плекати наше!", – розповідає артистка.

Слухати пісню KRISTONKO – BANDERA:

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