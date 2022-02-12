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Крістіна Річчі святкує 42-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото

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фільми з Крістіною Річчі - фото 1
фільми з Крістіною Річчі

12 лютого відома кіноакторка Крістіна Річчі святкує день народження: їй виповнюється 42 роки! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Крістіною Річчі за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Крістіною Річчі, яка запам'яталася глядачам з популярних та культових фільмів 2000-х. Хоча акторка стає лише популярнішою із кожною новою стрічкою, її героїні підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зіграла у понад 60 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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