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Крістіна Агілера захопила фанатів новою фотосесією
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Поп-зірка Крістіна Агілера прикрасила обкладинку журналу Health, для якої позувала у незвичайних образах. Жодного епатажу і максимальна жіночність – зацініть!
40-річна американська зірка Крістіна Агілера останні кілька років активно перезавантажує свою кар'єру. Але яскраві образи співачки все одно періодично вражають шанувальників. Підтверджує це і нова зйомка Агілери для видання Health. Першими кадрами білявка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 7 мільйонів підписників.
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Також зірка дала інтерв'ю, у якому розповіла про те, як їй вдається продовжувати працювати навіть під тиском критики.
"Незалежно від того, що я пережила – успіхи, дитячі травми, труднощі – я все ще маю бойовий дух. Я ніколи не припиню вчитись та рости, щоб стати найкращою версією себе", – наголошує Агілера. І з нею важко посперечатись, адже фанати із захватом приймають її у нових амплуа та з новою музикою.
Джерело фото: instagram.com/xtina
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