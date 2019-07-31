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Крістен Стюарт зізналась, що їй важко бути актрисою
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Актриса Крістен Стюарт, котра зовсім недавно знялася в римейку "Ангелів Чарлі", стала героїнею вересневого номера журналу Vanity Fair. Над зйомкою працював фотограф Аласдер Маклеллан.
На фотографіях Крістен приміряє вбрання від Bottega Veneta, Gucci, Chanel, Saint Laurent і інших брендів. Крім яскравих світлин можна прочитати інтерв'ю, в якому вона відверто розповідає про акторство та дивні речі, які з нею трапляються.
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Про акторство. Чим старшою я стаю, тим важче мені бути актрисою. Мені більше подобається відповідати за весь проєкт від початку до кінця, ніж здавати себе в оренду. Є певні актори, які так прояснівши і скороминущі, що дійсно можуть переконати себе і глядачів в чому завгодно. Мені з віком робити це все складніше.
Про привидів. Я розмовляю з примарами. Якщо у мене зйомки в якомусь дивному маленькому містечку, і я в дивній квартирі, то буквально говорю: "Будь ласка, не приставайте. До кого завгодно, тільки не до мене". Хто знає, що таке примари, але ось до енергії я правда чутлива. Не тільки з примарами, але і з людьми. Люди весь час забруднюють [своєю енергією] простір.
Про Карла Лагерфельда. Кумедне те, яким його уявляли – таким суворим і страшним. Хоча він таким не був. Він був неймовірно дружелюбним і шокуюче невибагливим. Йому подобалося те, що йому подобалося, тому що йому це подобалося. Він був вишуканим засранцем, але для нього це було органічно. Він ніби відчував, як його боялися, тому його головний посил звучав так: "Мати творче серце страшно, але змусьмо його битися швидше і сильніше". Він завжди торкався до тебе під час розмови і часто тримав за руку.
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