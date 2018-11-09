Крісло Стівена Хокінга продали на аукціоні

Крісло покійного британського вченого Стівена Хокінга продали на аукціоні за 393 тисячі доларів.

Інвалідне крісло, в якому Хокінг провів більшу частину свого життя, пішло з молотка під час торгів в аукціонному домі Christie's у Лондоні. Крім цього, за 767 тисяч доларів був проданий екземпляр докторської дисертації Хокінга 1965 року.

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Суму, виручену з продажу лотів, перерахують у благодійний фонд Хокінга, а також до Асоціації по боротьбі із захворюванням рухових нейронів.

Всесвітньо відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг помер на 76-му році життя 14 березня. Його ставлять в один ряд з такими вченими, як Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін.

Інвалідне крісло Стівена Хокінга

Інвалідне крісло Стівена Хокінга

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