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Крісло Стівена Хокінга продали на аукціоні

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Крісло Стівена Хокінга продали - фото 1
Крісло Стівена Хокінга продали / telegraf

Крісло покійного британського вченого Стівена Хокінга продали на аукціоні за 393 тисячі доларів.

Інвалідне крісло, в якому Хокінг провів більшу частину свого життя, пішло з молотка під час торгів в аукціонному домі Christie's у Лондоні. Крім цього, за 767 тисяч доларів був проданий екземпляр докторської дисертації Хокінга 1965 року.

І ще: Останню наукову роботу Хокінга опублікували

Суму, виручену з продажу лотів, перерахують у благодійний фонд Хокінга, а також до Асоціації по боротьбі із захворюванням рухових нейронів.

Всесвітньо відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг помер на 76-му році життя 14 березня. Його ставлять в один ряд з такими вченими, як Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін.

Інвалідне крісло Стівена Хокінга - фото 287578
Інвалідне крісло Стівена Хокінга
Інвалідне крісло Стівена Хокінга - фото 287577
Інвалідне крісло Стівена Хокінга

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