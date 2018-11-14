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Кріштіану Роналду оконфузився зі своєю нареченою: відеофакт

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес - фото 1
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / Instagram

Всесвітньо відомий футболіст Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес відвідали тенісний матч, де і стався кумедний випадок.

Лідер італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду з сім'єю прийшов на тенісний матч Новака Джоковича і не зміг захистити свою дівчину Джорджину Родрігес від м'ячика, що відлетів на трибуни.

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Португальцю не вдалося схопити жовтого м'яча, в результаті чого він попав у голову Джорджині.

Матч групового етапу Підсумкового турніру ATP Джокович – Ізнеро завершився на користь серба – 6:4, 6:3. Новак допустив менше помилок. і реалізував більше брейк-пойнтів.

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Джерело: dailymotion
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