Кріштіану Роналду оконфузився зі своєю нареченою: відеофакт

Всесвітньо відомий футболіст Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес відвідали тенісний матч, де і стався кумедний випадок.

Лідер італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду з сім'єю прийшов на тенісний матч Новака Джоковича і не зміг захистити свою дівчину Джорджину Родрігес від м'ячика, що відлетів на трибуни.

І ще: Кріштіану Роналду встановив мегарекорд

Португальцю не вдалося схопити жовтого м'яча, в результаті чого він попав у голову Джорджині.

Матч групового етапу Підсумкового турніру ATP Джокович – Ізнеро завершився на користь серба – 6:4, 6:3. Новак допустив менше помилок. і реалізував більше брейк-пойнтів.

Читайте також: Роналду влаштував танці на концерті Джейсона Деруло