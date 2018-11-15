Роналду купив пляшечку вина за космічні гроші

Футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду з розмахом відзначив іменини донечки.

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду витратив 31 000 євро на дві пляшки вина під час поїздки в Лондон.

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Так 33-річний зірковий португалець відзначав день народження дочки. Перша пляшка коштувала Роналду 20 000 євро. Це було вино "Richebourg Grand Cru", що вважається одним з найдорожчих в світі. Друга, "Pomerol Petrus 1982", коштувала 11 000 євро. В цьому сезоні Кріштіану Роналду забив 9 голів і віддав 5 результативних передач в 15 матчах за "Ювентус".

Днями аргентинський нападник "Ювентуса" Пауло Дібала після перемоги туринців над "Емполі" (1:2) в матчі 10-го туру італійської Серії А опублікував у соцмережах фото зі своїм зірковим одноклубником Кріштіану Роналду.

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