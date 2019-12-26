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Кріштіану Роналду змінив стрижку напередодні Різдва: фото

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Нападаючий Ювентуса Крішітану Роналду вирішив змінити зачіску перед Різдвом. Фото нового образу футболіста опублікував перукар Actu Foot у своєму акаунті в Twitter.

Так, Кріштіану Роналду позбувся обруча, з яким грав останнім часом, і зробив нову стрижку з проділом і зачісується тепер на праву сторону.

До слова: Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото

Після стрижки спортсмен подарував перукарю футболку Ювентуса зі своїм автографом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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