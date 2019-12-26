Кріштіану Роналду змінив стрижку напередодні Різдва: фото

Нападаючий Ювентуса Крішітану Роналду вирішив змінити зачіску перед Різдвом. Фото нового образу футболіста опублікував перукар Actu Foot у своєму акаунті в Twitter.

Так, Кріштіану Роналду позбувся обруча, з яким грав останнім часом, і зробив нову стрижку з проділом і зачісується тепер на праву сторону.

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Після стрижки спортсмен подарував перукарю футболку Ювентуса зі своїм автографом.

Nouvelle coupe pour Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/qyMth8CNuq — Actu Foot (@ActuFoot_) December 25, 2019

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