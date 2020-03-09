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Коронавірус 8 березня

Кріштіану Роналду зіграв 1000-й матч у своїй кар'єрі

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Відомий футболіст, нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зіграв 1000-й матч у кар'єрі. Ювілей припав на переможний поєдинок 26-го туру чемпіонату Італії проти "Інтера".

Так, 1000-й матч закінчився з рахунком (2:0), а сам Роналду забитим м'ячем не відзначився, але записав на свій рахунок результативну передачу. Цікаво, що ювілейний поєдинок футболіст провів проти тієї ж команди, з якою зустрічався в першому матчі в кар'єрі. Проте гра пройшла при порожніх трибунах через коронавірус, що охопив Італію.

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На рахунку у Кріштіану 725 голів і 253 результативні передачі, серед яких 99 м'ячів – у складі збірної Португалії.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду дебютував у професійному футболі в складі "Спортинга". Потім він грав в "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал". Португалець ставав чемпіоном Англії, Іспанії та Італії, п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів і ставав чемпіоном Європи у складі збірної Португалії. Роналду – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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