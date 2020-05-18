Кріштіану Роналду вів стрім в Instagram, будучи голим у темряві: відео

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду заінтригував своїх підписників стрімом в Instagram. А все тому, що спортсмен був у темряві голим під час прямого ефіру.

Так, португальський нападник італійського Ювентуса провів Кріштіану Роналду в соцмережі долучився до прямого ефіру Бруно Ногейра та провів спільний стрім разом зі своїм земляком.

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При цьому оголений футболіст витратив понад хвилину часу, перш ніж він увімкнув світло, і поки 150 тисяч глядачів стріму намагалися його побачити на екрані.

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