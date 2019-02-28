Кріштіану Роналду відкриває клініку з пересадки волосся

34-річний футболіст Кріштіану Роналду і його наречена Джорджина Родрігес відкривають медичний центр в Мадриді з трансплантації волосся.

Після випуску власних ароматів, ресторанного і готельного бізнесу, колекції одягу та інших проектів Кріштіану Роналду вирішив зайнятися медициною. Як повідомляється, португальський футболіст інвестував 1 мільйон фунтів стерлінгів в проект клініки, в якій будуть трансплантувати волосся.

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес відкриють клініку в Мадриді

Впродовж наступних трьох-чотирьох років має намір інвестувати ще 25 мільйонів. Медичний центр буде розташований в столиці Іспанії, Мадриді, а керівну посаду в ньому займе його наречена Джорджина Родрігес. У клініці працюватимуть 150 фахівців, які за один день зможу провести 18 операцій. Відкриття центру відбудеться 18 березня.

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