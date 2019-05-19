Кріштіану Роналду став найціннішим гравцем Італії

Серія А визначила найкращого футболіста і інших лауреатів на основі даних Opta Sports і Netco Sports. Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду визнаний найціннішим гравцем (MVP) сезону-2018/19 в чемпіонаті Італії.

34-річний Роналду став найціннішим гравцем сезону, зігравши за Ювентус 30 матчів в Серії А, в яких забив 21 гол. А загалом, перейшовши в Ювентус влітку 2018 року, футболіст провів 42 матчі у всіх турнірах, ставши автором 28 голів і віддавши 10 результативних пасів.

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Разом з португальцем особливі нагороди отримали воротар Інтера Самір Ханданович, захисник Наполі Каліду Кулібалі, півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич, хавбек Роми Ніколо Дзаньоло і нападник Сампдорі» Фабіо Квальярелла.

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