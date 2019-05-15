Австралійський футболіст зізнався у своїй сексуальній орієнтації

Колишній футболіст клубу австралійського клубу Ньюкасл Джет Енді Бреннан зробив камінг-аут. Це перший випадок в австралійському футболі.

26-річний спортсмен Енді Бреннан, який нині виступає за команду другого дивізіону, став першим футболістом з Австралії, які зізнався, що він гей.

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"Бути вільним – це спосіб відчувати себе комфортно і бути самим собою. Я дійшов до точки, коли усвідомив, що потрібно визнавати себе таким, який я є. Я дуже багато думав про це, намагався приховувати через те, як інші можуть це сприйняти. Мені здавалося, що якщо я зроблю камінг-аут, люди стануть по-іншому ставитися до мене. Але, на щастя, я даремно хвилювався, і зараз я як ніколи щасливий", – написав футболіст у своєму Instagram.

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