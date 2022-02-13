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Кріштіану Роналду плюнув у свого одноклубника з Манчестер Юнайтед: відеофакт

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

У матчі 25 туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед – Саутгемптон стався дивний інцидент. Кріштіану Роналду плюнув у бік партнера з команди Ентоні Еланги після завершення поєдинку.

На відео видно, як нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду плюнув, стоячи за 19-річним форвардом, при цьому частина слини, мабуть, потрапила на футболку останнього.

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Еланга, здавалося, зовсім не звертав уваги на те, що сталося, але ці кадри стали вірусними у соціальних мережах. Уболівальники в Англії та інших країнах дуже активно обговорюють цей епізод. При цьому невідомо, чи зробив це зірковий футболіст випадково чи спеціально.

12 лютого Кріштіану Роналду не забив у шостому матчі поспіль, а Манчестер Юнайтед у домашній грі упустив перемогу над Саутгемптоном з результатом 1:1 і не зміг витіснити Вест Хем із зони Ліги чемпіонів.

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