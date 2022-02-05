Чекають на пояснення: Андрія Ярмоленка звинуватили у нелегальній рекламі

Українському легіонеру Вест Хема Андрію Ярмоленку було висунуто звинувачення у порушенні правил Футбольної асоціації Англії. Йому загрожує дискваліфікація.

Швидше за все, український вінгер Андрій Ярмоленко зараз дограє свій останній сезон у Вест Хемі, пише gamblinginsider.

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Порушення 32-річного футболіста стосується пункту E8.5: "Очікуваний випадок неправомірної поведінки окремої особи щодо реклами та/або просування діяльності за ставками". Річ у тому, що Ярмоленко став обличчям однієї з букмекерських контор, коли ще грав у Боруссії, але зображення з ним використовували і пізніше.

Тепер Ярмоленко має два тижні (до 18 лютого), аби надати пояснення асоціації. Якщо звинувачення буде доведено (що Андрій рекламував компанію після переходу до Вест Хема), то українця можуть дискваліфікувати або оштрафувати. За схоже порушення був покараний і Златан Ібрагімович – шведа оштрафували на 50 тисяч євро за долю в компанії Betfair.

Андрія Ярмоленка звинуватили у нелегальній рекламі

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