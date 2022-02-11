11-річний син Кріштіану Роналду підписав новий футбольний контракт

Раніше Кріштіану Роналду-молодший був в академії Ювентусу

11-річний син форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду – Кріштіану Роналду-молодший – підписав контракт з академією цього клубу. Пішов вслід батькові, так би мовити.

Про це повідомляє видання Express із посиланням на інстаграм партнера сина Роналду по команді Габріеля.

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Радий, що мій день підписання контракту став ще кращим, оскільки пройшов одночасно з моїм колегою по команді Кріштіану-молодшим, – підписав Габріель спільну фотографію з Роналду-молодшим.

Початківці футболісти виступають за команду, вік гравців якої не перевищує 12 років.

Роналду-молодший перейшов з академії "Ювентуса" до академії клубу з Манчестера за кілька тижнів після того, як його батько влітку минулого року перейшов до англійської команди з італійської. Проте син Роналду підписав угоду з клубом лише зараз. Як і його батько, він виступатиме у футболці з номером 7.

У документальному фільмі Netflix про дружину Роналду Джорджіну Родрігес футболіст сказав, що "ніколи не тиснутиме на свого сина" у питанні вибору професії.

Він робитиме те, що хоче. Я підтримаю його у будь-якому випадку, – наводить видання слова португальця.

Кріштіану Роналду перейшов з туринського "Ювентуса" до "Манчестер Юнайтед" наприкінці серпня минулого року. Португалець виступав за англійський клуб із 2003 по 2009 рік і виграв із ним Лігу Чемпіонів. Цього сезону 37-річний Роналду провів 25 матчів за "Манчестер Юнайтед" у всіх турнірах, забив 19 голів і віддав три гольові передачі.

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