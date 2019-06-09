Кріштіану Роналду підкорив мережу зворушливим вчинком: відео

У мережі з'явилося відео, на якому Кріштіану Роналду виконує прохання 11-річної дитини, хворої на лейкемію. Португальська зірка футболу зупинив автобус своєї збірної, щоб обійняти хлопчика.

Нападаючий збірної Португалії повертався разом з командою з тренування, коли побачив у вікні маленького хлопчика з великим плакатом. На транспаранті було написано "Кріштіану, обійми мене". Футболіст зупинив автобус і покликав дитину всередину.

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Маленький фанат Роналду зміг отримати бажані обійми від свого кумира. На відео видно, з якою обережністю футболіст торкається до дитини, на обличчі якого закріплені медичні трубки. Кріштіану приділив час 11-річному Едуардо, щоб зробити серію фото на пам'ять для дитини. Цей жест оцінили навіть ті фанати футболу, які не уболівають за португальця.

Користувачі мережі відзначили, що Роналду регулярно робить пожертвування, платить за дитячі операції і не робить собі татуювання, щоб здавати кров.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 червня 2019 р.

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