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Кріштіану Роналду першим у світі набрав 400 мільйонів підписників в Instagram

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Кріштіану Роналду першим у світі набрав 400 мільйонів підписників в Instagram - фото 1

Знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду досягнув чергового піку популярності. Він набрав у Instagram 400 мільйонів фоловерів – перший у світі.

Так. форвард Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду став першою у світі людиною, кому вдалося перейти рубіж у 400 мільйонів підписників в Instagram. А сталося це тоді, коли спортсмен святкував свій день народження (5 лютого йому виповнилося 37 років).

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Кріштіану Роналду першим у світі набрав 400 мільйонів підписників в Instagram - фото 495604

Слідом за 37-річним футболістом у цьому рейтингу йде американська модель Кайлі Дженнер із 309 мільйонами фоловерів. На третьому місці розташовується нападник збірної Аргентини та "ПСЖ" Ліонель Мессі, маючи 306 мільйонів шанувальників у соціальній мережі.

Більше підписників, ніж у футболіста, лише у офіційного профіля Instagram, за яким стежать 469 мільйонів людей.

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