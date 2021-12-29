Instagram показав 10 найпопулярніших публікацій 2021 року

Найпопулярніші фото в Instagram за 2021 рік

Соціальна мережа Instagram назвала десять найпопулярніших постів за 2021 рік. Зауважимо, що кілька публікацій належать одному і тому ж користувачеві.

Як пише Daily Mail, найбільше у топі фотографій Ліонеля Мессі. Дивіться, які кадри сподобалися користувачам Instagram у 2021 році найбільше.

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Найпопулярнішим постом 2021 року у соцмережі став анонс вагітності дівчини Кріштіану Роналду Джорджіни Родрігес. Фотографію оцінили понад 32,3 мільйона користувачів.

На другому місці – фото з весілля Аріани Гранде з Далтоном Гомесом. Має понад 26,7 мільйона лайків.

Далі у топі йдуть анонс вагітності Кайлі Дженнер, фото Біллі Айліш з новим кольором волосся та підтвердження Ліонелем Мессі трансферу у французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен". Дещо більше лайків у травневої фотосесії Біллі Айліш для американського Vogue.

Також у рейтинг увійшли ще одна публікація Мессі, відео від професійної русалки Mermaid Montana та пост Тома Голланда.

Раніше фахівці з фотографії Printique проаналізували хештеги в інстаграмі для 24 найпопулярніших королівських пар у світі. У 2021 році перемогу здобули Меган Маркл та принц Гаррі.

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