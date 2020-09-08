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Кріштіану Роналду нарешті зробив пропозицію своїй коханій

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Кріштіану і Джорджина - фото 1
Кріштіану і Джорджина / gettyimages

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який став першим футболістом, що заробив мільярд доларів, зважився на рішучий крок. Знаменитість зробив своїй дівчині Джорджині Родрігес пропозицію руки і серця!

Футболіст запропонував коханій стати його дружиною офіційно в колі друзів, на вечірці, яку вона організувала на його честь.

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Побачивши такий сюрприз від коханої, Кріштіану в пориві пристрасті зробив їй пропозицію і отримав заповітне "так". Інсайдер повідомляє, що попри таку довгоочікувану подію, зіркова пара не поспішає йти під вінець. До слова, офіційного підтвердження того, що Кріштіану Роналдо і його кохана Джорджина Родрігес побралися, поки немає.

Нагадаємо, що легендарний футболіст і іспанська супермодель почали зустрічатися в 2016 році, а через рік у них народилася дочка Алана Мартіна. Ще у Роналду є троє дітей від сурогатних матерів.

Кріштіану Роналду нарешті зробив пропозицію своїй коханій - фото 424334

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Джерело: elmundo
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