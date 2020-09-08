Кріштіану Роналду нарешті зробив пропозицію своїй коханій

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який став першим футболістом, що заробив мільярд доларів, зважився на рішучий крок. Знаменитість зробив своїй дівчині Джорджині Родрігес пропозицію руки і серця!

Футболіст запропонував коханій стати його дружиною офіційно в колі друзів, на вечірці, яку вона організувала на його честь.

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Побачивши такий сюрприз від коханої, Кріштіану в пориві пристрасті зробив їй пропозицію і отримав заповітне "так". Інсайдер повідомляє, що попри таку довгоочікувану подію, зіркова пара не поспішає йти під вінець. До слова, офіційного підтвердження того, що Кріштіану Роналдо і його кохана Джорджина Родрігес побралися, поки немає.

Нагадаємо, що легендарний футболіст і іспанська супермодель почали зустрічатися в 2016 році, а через рік у них народилася дочка Алана Мартіна. Ще у Роналду є троє дітей від сурогатних матерів.

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