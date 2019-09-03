Кріштіану Роналду написав новий заповіт: стало відоме ім'я ще одного спадкоємця

Півзахисник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду днями побував в Лісабоні, де зустрівся зі своїми адвокатами, щоб написати новий заповіт. Футболіст вирішив зробити свою дівчину Джорджину Родрігес спадкоємицею свого багатства.

Повідомляється, що Роналду побував в Лісабоні, де обговорив з адвокатами юридичні моменти заповіту на випадок своєї смерті. Фінансовий статок Роналду оцінюється у більш ніж 300 мільйонів євро і продовжує зростати завдяки багатьом бізнесам і рекламним контрактам футболіста.

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У разі, якщо Роналду помре раніше ніж Джорджина, то вона успадкує все його багатство.

У 2018 році Джорджина народила Роналду дочку Алану Мартіну. У португальця є ще троє дітей – Кріштіану-молодший, а також близнюки Матео і Єва, які були народжені за допомогою сурогатних матерів.

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