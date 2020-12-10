Для всіх нас: слухайте справжній святковий хіт від гурту NAVIGATOR

В цей непростий для усіх карантинний період гурт NAVIGATOR продовжує творити. Слухайте трек на Радіо МАКСИМУМ!

"В самому розпалі роботи над одним з нових треків до нас надійшла пропозиція від музичного порталу МV-UA взяти участь у проєкті Кришталеві Візерунки", – розповідає вокаліст гурту Орест Прус.

І ще: Па-па: Поп-панк гурт квіткіс представив прихильникам романтичну пісню

"Ми доволі довго уникали відомої та популярної зимово-різдвяної теми, бо не хотілось створити щось банальне та стандартне, але цього разу вирішили спробувати. Хотілось зберегти стиль гурту, водночас надати пісні святковості. Думаю, у нас це непогано вийшло! Пісня була написана дуже швидко, всі потрібні слова та звуки наче самі собою знайшли свої місця і склались в остаточну цілісну картину! Це був чудовий досвід Для Всіх Нас!"

NAVIGATOR

Пісня Для всіх нас була презентована на YouTube-каналі МV-UA серед інших композицій українських виконавців у проєкті Кришталеві Візерунки та отримала схвальні відгуки слухачів і прихильників гурту. Також відбулася всеукраїнська радіопрем'єра, тож її можна буде почути на хвилях багатьох радіостанцій.

Для всіх нас – NAVIGATOR: слухайте новий святковий хіт гурту

Це цікаво: THE HARDKISS – Все було так: дивіться новий потужний кліп, від якого перехоплює подих