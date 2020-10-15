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Кришталеве весілля (15 років): привітання з річницею і найкращі подарунки

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15 років після весілля – кришталева річниця - фото 1
15 років після весілля – кришталева річниця

15 річниця весілля називається кришталевою, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з 15 річницею у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на кришталеве весілля – важливий елемент у привітанні з п'ятнадцятою річницею сімейного життя! Символ 15 річниці – кришталь.

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П'ятнадцятиріччя спільного подружнього життя – це вже чималий відрізок часу. Подружнє життя на 15 році: відносини подружжя міцні та чисті, перевірені часом. Проте, кришталь – це все ж тендітний матеріал, тому подружжя повинно бути обережними, щоб його не розбити.

Що подарувати подружжю на 15 років сімейного життя – кришталеве весілля:

  • Подарунки з кришталю та скла
  • Посуд
  • Фужери, склянки, бокали
  • Сувеніри зі скла
  • Люстра
  • Тощо

Окрім подарунків з кришталю, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.

Вручивши свої подарунки, гості підіймають кришталеві фужери, а також говорять красиві тости та бажають подружжю жити в добробуті та щасті.

До вашої уваги привітання з п'ятнадцятою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

Привітання з кришталевим весіллям у віршах

***

Келих кришталевий в цей день
Сяє райдужно і з блиском!
Такий сьогодні ювілей,
А ви давно разом щасливі!

Хоч і чимало років минуло,
Любов'ю дихає ваш союз...
І всім заздрісникам на зло
Нехай триває століття сімейних уз!

***

П'ятнадцять років вже минуло,
А ви зовсім не змінилися –
Вас любов'ю затягнуло,
Ви так вдвох світитеся!

Ваше почуття вам бажаю
Пронести через роки,
Люблячи, терплячи,
Щоб разом назавжди!

***

Кришталь прозорий, як сльоза.
Міцніше буде він скла.
Нехай вдалим буде життя,
У вас відтепер і завжди.
Ви охороняйте свій затишок,
Не сваріться ніколи.
Нехай птаха щастя вам співає.
Покине будинок біда.
Ми вас привітаємо від душі.
Ви такі сьогодні гарні!

***

Вас з річницею вітаємо,
П'ятнадцять років вже ви разом,
Нехай почуття ваші не згасають,
І буде ваше життя, як пісня,
Нехай вас закрутить море щастя,
Кришталь вам найчистіший даруємо,
Один одного міцніше ви любіть,
Добра бажаємо вашій парі!

***

Дзвенить променистий кришталь,
Іскриться шампанського світло,
Звичайно, вам зовсім не шкода
П'ятнадцяти прожитих років!

Кришталь неостиглої любові
Несіть і далі з собою,
А я побажаю поки,
Щоб щастя не дало раптом збій.

Красиві вітання на 15 років одруження у прозі

***

Вітаю вас, дорогі наші, з кришталевим весіллям, з 15-річчям дружного і міцного союзу кохання! Бажаю вам, чудові "молодята", бути найкрасивішою і чудовою сімейною парою: витонченою та елегантною дружиною, як кришталева дорогуща вазочка, стильним і вишуканим чоловіком, як кришталевий дорогий фужер. Довгих років вам щастя і запаморочливої ​​любові!

***

Вітаю з річницею весілля! Ви разом, пліч-о-пліч, душа до душі, вже 15 років! Бажаю вам, щоб спільне життя наповнювалася усіма барвами, як переливи блискучого кришталю на сонці. Щоб турбота одне про одного приносила радість і теплоту. Нехай сімейне вогнище горить яскраво і жарко. Любові вам – вічної!

***

Вітаю вас із кришталевим весіллям і від душі бажаю берегти кришталь своєї прозорої, чистої, світлої, дорогоцінної любові, берегти один одного від будь-яких негараздів, печалей, бід і прикрощів. Вашому шлюбу сьогодні 15 років, і я хочу побажати вам ніжних почуттів, юних метань, добрих надій і знову тієї самої закоханості, як і 15 років тому. Живіть щасливо, мирно, багато і будьте здорові!

***

Вітаю вас, дорогі, з прекрасною подією, зі спільним досягненням, з 15-річчям подружнього життя! Ви змогли пронести крізь роки ніжність своїх почуттів і вірність любові, ви зуміли зберегти все найдорожче, зберігши благо сім'ї, немов кришталь. Бажаю вам і далі жити щасливим життям, збираючи порошинки один з одного, малюючи посмішки на обличчях і наповнюючи свою сім'ю світлом радості, веселощів і добрих чудес.

***

Вітаю з кришталевою річницею, з 15-річчям вас, ув'язнені! Ув'язнені, звичайно ж, в міцному і щасливому союзі. Бажаю берегти серця один одного, як кришталь, і здувати один з одного пилинки, бажаю щоранку, кожен день, кожен вечір, щоночі проводити солодко і весело разом. Живіть в розкоші та щасті, багатстві та любові!

СМС з кришталевою річницею весілля своїми словами

***

Яка прекрасна дата, ваша кришталева річниця весілля! У житті все таке крихке, що сподіваємося ваш союз став винятком і всупереч будь-яким струсам цей шлюб буде тільки здобувати!

***

З кришталевим весіллям вас, дорогі, з 15-річчям вашого шлюбу! Нехай буде чистою і прозорою, як кришталь, внутрішня політика вашої родини, нехай ззовні в ваш храм любові надходить радість, доброта, удача. І нехай ваше щастя, збите 15 років тому, буде міцним, справжнім і довговічним!

***

Ви вже 15 років справжня, міцна сім'я і приклад для інших. Дорожіть один одним, бережіть тепло і затишок. Нехай ще багато раз відзначимо ми по 15 років. Терпіння вам і розуміння!

***

Чудову сімейну пару вітаю з 15-річним сімейним стажем, тобто з кришталевою річницею весілля! Побажаю відповідати всім характеристикам кришталю, бути один до одного прозорими, щільними, чистими та блискучими!

***

Вітаю вас із кришталевим весіллям! Ви щасливі вже 15 років, а це вік юності та закоханості. Тому бажаю вам бути вічно закоханими один в одного, берегти свою любов, немов кришталь і ніколи не знати дефіциту щастя.

Прикольні привітання на 15 річницю подружжя

***

Вітаю вас із кришталевим весіллям, з 15-річчям подружнього життя! Бажаю, щоб кришталева ваша сімейна чаша завжди була сповнена чудесних спогадів, радісних подій, чарівних миттєвостей, феєричних свят, фантастичних ідей. Бажаю чоловікові залишатися відважним героєм з кришталевим мечем, який здатний робити великі подвиги, а дружині бути чарівною дамою свого героя, ніжки якої приміряють дорогі кришталеві черевички. Бережіть один одного і плекайте свою кришталеву любов.

***

Вітаю з кришталевим шлюбом, з 15-річчям подружнього життя! І нехай цей ваш кришталь не ламається, не б'ється, не упускається, не дає ні тріщин, ні відколів, не тьмяніє, не блідне, не похмурніє, не старіє, а тільки міцнішає і стає щасливіше! Здоров'я вашому сімейству, великих фінансових надходжень і все такої ж, як 15 років тому, юної та мрійливої ​​любові.

***

Ми знову кричимо "гірко", ми знову п'ємо за вас і навіть можна бити кришталь, але нехай ніколи не розіб'ється ваша кришталева любов, нехай ніколи не вип'єте один одного кров. Вітаю з 15-річчям заключення, але не тюремного, звичайно, а вашого шлюбу. В кришталеву річницю я бажаю вам з трепетом берегти один одного і жити розкішно, красиво, щасливо.

***

Вітаю вас із кришталевим весіллям, з 15-річчям подружнього життя! Бажаю бути не просто подружжям, а й завжди залишатися кращими друзями, коханцями та партнерами, бажаю кожен день натирати кришталь своєї любові до неймовірного блиску і лоску. Не припиняйте мріяти та відчувайте себе завжди юними Принцом і Попелюшкою.

***

Вітаю вас з вашою спільною п'ятнадцяткою. І не дай Боже розбити вам кришталь свого щастя, тут же отримаєте по руках. З днем ​​весілля, з кришталевою річницею! Нехай частіше за вашим сімейним столом лунає дзвін кришталевих келихів, нехай кожен день у вашій родині буде феєрія радості, успіху, веселощів і чудес.

Гарні побажання з кришталевим весіллям парі у картинках

Кришталеве весілля (15 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429826

Кришталеве весілля (15 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429827

Кришталеве весілля (15 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429828

Кришталеве весілля (15 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429829

Кришталеве весілля (15 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429830

До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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