Кріс Пратт показав нелегальне відео зі зйомок Месників

Кріс Пратт поділився "незаконним" записом знімального процесу "Месників", у яких продовжує грати Зоряного Лорда. Це відео змусить вас усміхатись!

39-річний американський актор Кріс Пратт, який прославився завдяки ролі Зоряного Лорда у "Вартових Галактики", здивував фанатів відео зі зйомок "Месників". Він опублікував ролик на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 24 млн осіб.

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"Я пам'ятаю, як був вражений у цей момент на зйомках Месників. Ніхто не дозволяв знімати нічого на свої телефони. Я сказав "до біса це". Жодне з правил не зупинило мене від того, щоб скористатись цією можливість раз в житті, аби захопити цю колекцію зірок, команду, яка, ймовірно ніколи більше не буде в одному приміщенні. Нам так пощастило", – зізнався Кріс.

І справді, на ролику можна побачити майже всіх акторів з останніх частин Месників.

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