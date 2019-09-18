Кріпосна 2 сезон 21, 22 серія: дивитись онлайн серіал СТБ, опис сюжету

2 сезон серіалу "Кріпосна" наближається до завершення, тож пристрасті сягають апогею. 18 вересня вийшли одразу дві нові серії драми – дивіться їх онлайн та читайте сюжет, аби дізнатись, як же складеться доля головних героїв.

Серіал "Кріпосна" б'є рекорди переглядів в Україні та за кордоном, зокрема в Польщі. Костюмована драма показує життя нашого народу в 19 столітті, а в центрі уваги – кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину виховували як панянку, але змалечку вона була власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого Олексія Косача та смерті хрещеної мами Анни Львівни життя Каті кардинально змінилось. Її продали новій власниці, і лише після її загибелі дівчина втекла в столицю. Там Кіті зустріла нову любов і нові випробування.

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18 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові, передзаключні серії драми, і ось що сталось у них!

21 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ

Катю викрали! Дізнавшись про це, Андрій Жадан одразу забув про свої заручини. Він залишив наречену і гостей, щоб кинутися на пошуки тієї дівчини, яку по-справжньому любить. Цей вечір надовго запам'ятався всім учасникам. Ольга Платонівна зрозуміла, що вона може використовувати прийоми і маніпуляції, щоб домогтися бажаного, але їй ніколи не отримати серце Андрія Жадана.

Ольга не може закохати в себе нареченого

Ще одна погана звістка зі столиці: нарешті розкрилася таємниця Дмитра Коренєва. Віце-губернатору стало погано, і Олена Олександрівна дізналася про те, що її чоловік скоро помре. Вечір перетворився в катастрофу – заручини Ольги та Андрія зірвано, а стан Коренєва погіршився.

Дивитись онлайн 21 серію Кріпосної від 18-09-2019

Корнєєв дуже хворий

Андрій Андрійович продовжує пошуки Каті. Він наказав розшукати Лук'яна, припустивши, що це колишній кріпак Червінських доніс своєму господареві. Адже, якщо не Григорій Петрович, то хто міг зазіхнути на свободу Катерини Вербицької? Тим часом тітка Жадана покликала Ольгу Платонівну для серйозної розмови та поділилась історією про минуле Андрія Андрійовича. Ірина Дорофіївна розсекретила потенційній невістці, чому її наречений так боїться любові. Сумна історія цього харизматичного чоловіка зачіпає за живе...

В Андрія сумне минуле

Микола Дорошенко таки врятував від шибениці бунтівника, який може свідчити проти Григорія Червінського. Злочинець – єдина надія Дорошенка. Чи зможе він переконати старого говорити на суді та чи врятує Ніколя свою сестру від життя з чоловіком-вбивцею?

Ніколя дізнався правду

22 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Як з'ясувалося, Катя потрапила до рук послідовників Керманича. Лука Митрофанович і його поплічники схопили дівчину, зв'язали її і провели моторошний ритуал для вигнання скверни. Григорій Червінський благає, щоб Катерину очистили від демона, який нібито заволодів її тілом. Він готовий заплатити будь-яку ціну. "Дбайливці" готові зробити з бідною кріпосною все, аби лише досягти свого.

Катя викрали поплічники Луки і Червінського

Тим часом хмари над Григорієм Червінським згустилися. Отримати маєток і землі сусіда хоче Амвросій Юрійович. Але й Лука Митрофанович не просто так "допомагає" Григорію Петровичу – він хоче, щоб дворянин переписав все своє майно на "братів". Сам поміщик, як ніколи, близький до розорення. Він винен велику суму банку. Якщо Григорій Петрович не розрахується з боргами, то його дім піде з молотка.

Лука хоче заволодіти маєтком Григорія

Червінського, здається, не хвилюють нагальні проблеми. Він хоче одного: щоб все було, як раніше, ще за життя матері. Він змусив Катю читати йому романи, як вона колись робила це для Анни Львівни. При цьому Григорій Петрович закриває очі на ті жахливі речі, які зробили з дівчиною його нові "друзі". Схоже, чоловік остаточно втратив зв'язок з реальністю.

Дивитися онлайн 22 серію Кріпосної від 18-09-2019

Катю повернули Червінському

Проте, у Григорія Червінського є один шанс на порятунок – Андрій Жадан. Колишній кріпак примчав за коханою. Він готовий погасити всі борги Григорія Петровича, якщо той подарує волю Катерині Вербицькій. Та пан, схоже, налаштований залишити при собі дівчину, а не вирішити фінансові проблеми.

Григорій не хоче залишити Катю в спокої

Микола Дорошенко вирушив до головуючого ніжинського дворянства. Нарешті Ніколя нарешті отримав достатньо доказів проти Червінського. Він попросив відкрити справу проти зятя та домігся суду. Та Наталі не може пробачити брата за те, що він виступив проти її чоловіка. Розв'язка драми стане відомою вже завтра, не пропустіть!

Наталі осуджує брата

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