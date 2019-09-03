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Кріпосна 2 сезон 3 і 4 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
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Серіал "Кріпосна" повернувся! Довгожданий 2 сезон мелодрами вже стартував на телеканалі СТБ. 3 вересня 2019 вийшли одразу дві серії продовження стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте їх сюжет!
Костюмована драма "Кріпосна" показує життя українців у 19 столітті. Серіал уже став хітом телебачення в Україні та за її межами. Події стрічки відбуваються в Ніжині, а головною героїнею є кріпосна Катерина Вербицька. Дівчину змалечку виховували як панянку, але при цьому вона залишалась власністю поміщиків Червінських. Після втрати коханого Олексія Косача та смерті хрещеної мами Анни Львівни життя Каті кардинально змінюється. Кріпосну продають новій власниці, яка її ненавидить.
Тут більше: Прем'єрні 1 і 2 серії другого сезону драми "Кріпосна"
3 вересня на каналі СТБ вийшли нові серії продовження серіалу, і ось що сталося у них!
3 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. СЮЖЕТ
Катерині Вербицькій вдалося вижити після побоїв Лідії Шефер. Її прихистила добра сім'я кріпаків, прийнявши, як рідну дочку. Тут Катя на деякий час може сховатися від гніву хазяйки і звикнути до нового життя серед простого люду.
Ще однією доброю новиною для кріпосної стала зустріч з батьком. Степан влаштувався наймитом до Лідії Шефер не просто так. У чоловіка є ціль: утекти разом із донькою в Бессарабію і зажити нормальним людським життям. Батько Каті регулярно відвідує таємні збори кріпаків. У його грудях живе бунтівний дух: він вважає, що свободу можна забрати силою. І чим довше він спостерігає, як лютує Лідія, тим більше йому хочеться збунтуватися проти жорстокої пані. Але чи зважиться він на такий сміливий крок?
Тим часом Софія Станіславівна, мама вбитого Олексія Косача, більше не хоче мати нічого спільного з Лідією. Вона зрозуміла, що у Шефер немає ні краплі людяності та співчуття. Пані Косач навіть повернула благодійниці її подарунки. Лідія вирішила відплатити Софії війною. Розгнівана графиня відправила Косачам у відповідь послання. Вона вимагає, щоб їй повернули борг. Для Софії Станіславівни ця сума непідйомна...
Григорій Червінський вчиться бути господарем маєтку. Нарешті мрії Гриші збулися. Батько поїхав у Париж, а Наталі носить під серцем спадкоємця. Григорій Петрович відчув смак влади. Тепер він – справжній господар, а не бліда тінь свого батька. Він хоче показати світу, чого варті Червінські.
Дивитись онлайн 3 серію Кріпосної від 03-09-2019
4 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА. ОПИС СЮЖЕТУ
Епізод розпочинається з появи на світ нового життя. Ярослава народила в чистому полі. Радісну подію затьмарюють думки про майбутнє: не знати новонародженій дівчинці щастя, поки кріпаками володіє безжальна Лідія Шефер. Катю в родині Ярослави та Захара вважають своєю. Яра попросила дівчину стати хрещеною мамою для доньки, а Захар замислюється про те, чи не підшукати дівчині нареченого. Та тільки кріпосній поки не до кохання: рана від смерті Олексія Косача досі болить.
Врешті селяни наважились написати колективну скаргу на Лідію Шефер. Кіті обливалася сльозами, поки переносила на папір розповіді кріпаків. Нещасні розповіли про те, як господиня сікла ні за що, наказувала посипати сіллю свіжі рани й мучила навіть малих дітей. Степан вважає, що записки нічому не допоможуть, але Катя вірить у краще. Микола Дорошенко пообіцяв передати скаргу самому ватажку ніжинського дворянства!
Та все виявилося не так просто. Керівник дворянства викликав до себе Лідію, але зовсім не для того, щоб покарати її за жорстокість. Тепер Шефер дізналася про невдоволення селян. І вона здогадується, хто досить грамотний, щоб написати такого доладного листа...
Свято обжинки співпали з днем народження покійного Олексія Косача. Усі зайняті торжеством ,адже для Лідії це особливе свято: вона хоче, щоб день народження Альоші відзначили гідно. Кіті стало сумно цього світлого дня. Вона вирішила скористатися відсутністю господині та відвідати могилу коханого. Тільки дівчина не очікувала, що Лідія теж захоче провідати Олексія... Зустріч двох суперниць закінчиться для Кіті жорстоким покаранням.
Дивитися онлайн 4 серію Кріпосної від 03-09-2019
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