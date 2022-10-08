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Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст
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Українці доволі довго фантазували, коли ж та як можна буде розпрощатись з Кримським мостом, але довгоочікувана "бавовна" раптово сталась вранці 8 жовтня. Міст не просто загорівся, а й зробив день кращим для українців у соцмережах.
Кримський міст раптово спалахнув вранці 8 жовтня, а разом з ним і мемна лихоманка у соцмережах. Виявилось, що на залізничній гілці виникла серйозна пожежа, через що міст перекрили. І поки російська влада ділиться своїми версіями, що ж трапилось, український сегмент інтернету вже святкує довгоочікувану "бавовну". Радіо MAXIMUM зібрало найкращі та найкумедніші реакції на палаючий Кримський міст.
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І починаємо з допису СБУ, адже осучаснений вірш Шевченка звучить не менш прекрасно, ніж оригінал.
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк також не оминув увагою вогняну феєрію з Кримським мостом, зауваживши, що це лише початок.
Волонтер та громадський діяч Сергій Притула нагадав, де насправді місце для російських мостів.
А "Укрпошта" добре підготувалась та оперативно запустила нові марки:
Мер Києва Віталій Кличко подарував нове життя власному ж мему:
Важливо! Далі присутня нецензурна лексика!
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