Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст

  • 703
Кримський міст попалав і впав - фото 1
Кримський міст попалав і впав / Реакція мережі

Українці доволі довго фантазували, коли ж та як можна буде розпрощатись з Кримським мостом, але довгоочікувана "бавовна" раптово сталась вранці 8 жовтня. Міст не просто загорівся, а й зробив день кращим для українців у соцмережах.

Кримський міст раптово спалахнув вранці 8 жовтня, а разом з ним і мемна лихоманка у соцмережах. Виявилось, що на залізничній гілці виникла серйозна пожежа, через що міст перекрили. І поки російська влада ділиться своїми версіями, що ж трапилось, український сегмент інтернету вже святкує довгоочікувану "бавовну". Радіо MAXIMUM зібрало найкращі та найкумедніші реакції на палаючий Кримський міст.

І ще: Відповідь Маску: у Києві біля розбитої техніки рф з'явилась "оновлена" Tesla

І починаємо з допису СБУ, адже осучаснений вірш Шевченка звучить не менш прекрасно, ніж оригінал.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк також не оминув увагою вогняну феєрію з Кримським мостом, зауваживши, що це лише початок.

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула нагадав, де насправді місце для російських мостів.

А "Укрпошта" добре підготувалась та оперативно запустила нові марки:

Мер Києва Віталій Кличко подарував нове життя власному ж мему:

Важливо! Далі присутня нецензурна лексика!

Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст - фото 514114

Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст - фото 514115

Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст - фото 514116

Читайте також: На підручник з історії та на ЗСУ: Притула запустив новий збір через скандал з Маском

пропозиції партнерів
Новини