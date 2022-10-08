Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст

Українці доволі довго фантазували, коли ж та як можна буде розпрощатись з Кримським мостом, але довгоочікувана "бавовна" раптово сталась вранці 8 жовтня. Міст не просто загорівся, а й зробив день кращим для українців у соцмережах.

Кримський міст раптово спалахнув вранці 8 жовтня, а разом з ним і мемна лихоманка у соцмережах. Виявилось, що на залізничній гілці виникла серйозна пожежа, через що міст перекрили. І поки російська влада ділиться своїми версіями, що ж трапилось, український сегмент інтернету вже святкує довгоочікувану "бавовну". Радіо MAXIMUM зібрало найкращі та найкумедніші реакції на палаючий Кримський міст.

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І починаємо з допису СБУ, адже осучаснений вірш Шевченка звучить не менш прекрасно, ніж оригінал.

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.



Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря. pic.twitter.com/XhtR8TXuSU — СБ України (@ServiceSsu) October 8, 2022

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк також не оминув увагою вогняну феєрію з Кримським мостом, зауваживши, що це лише початок.

Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула нагадав, де насправді місце для російських мостів.

Цей день настав, Кримський міст перемістився під воду! pic.twitter.com/oUGN1HvYI3 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 8, 2022

А "Укрпошта" добре підготувалась та оперативно запустила нові марки:

цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом pic.twitter.com/wtxAVe12q4 — Укрпошта (@ukrposhta) October 8, 2022

Мер Києва Віталій Кличко подарував нове життя власному ж мему:

Кримський міст таки втомився. pic.twitter.com/VvHekN2cUC — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 8, 2022

Важливо! Далі присутня нецензурна лексика!

Я перекладачка і поетеса, можу сказати, що Кримський міст палає, горить, жаріє, пашить, пломеніє, тліє, палахкотить, диміє, ятриться, вигоряє і зотліває — Сіль Кобальту (@amnesiamango) October 8, 2022

А у вас бувало таке, що прокидаєшся, а там кримський міст горить? pic.twitter.com/f7YWxTU0w8 — Макс Щербина (@max_shcherbyna) October 8, 2022

Кримський міст краще вибухає під Степана Гігу pic.twitter.com/z5yJB50bgk — Шутнік (@Shootnick_14) October 8, 2022

Я зараз не зрозумів, Кримський міст від’ємно побудували?



Він скоро стане підКримським?



І головне питання: Геращенко вижив? — Denys Tundzher (@DenysTundzher) October 8, 2022

Тільки що мала дзвінок від хлопців з передової. Сказали, що кримський міст це справа дуп бойових гусей із біолабораторій. Двоє птахів випустили по мосту дві закамуфльовані какашки, тому на камерах спостереження немає слідів прильоту ракет. — Ліберальна Тиранія (@Annananervah) October 8, 2022

Кримський міст просто трохи купається.

Все ок!

Не переживайте!



pic.twitter.com/yCq9EN2KU9 — Info (@Info53917080) October 8, 2022

чекаю коли всі прокинуться щоб сказати шо ми йобнули кримський міст pic.twitter.com/QBwyiZ4yr4 — angry and grumpy bean (@justyourgrumpyb) October 8, 2022

Бажаю кожному з вас мати в оточенні людину яка о сьомій буде вам писати будити аби сказати, що

КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОРИТЬ https://t.co/7WhdCnb2qV — наталі (@kovaleeeva) October 8, 2022

Стало відомо, як було пошкоджено кримський міст pic.twitter.com/jv42CvdkGO — Ukrainian Mavky (@Mavky_ua) October 8, 2022

Просто свято якесь на Кримському мосту. Але не празднуєм#кримськийміст #крим pic.twitter.com/vV7tmFHEiB — Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) October 8, 2022

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