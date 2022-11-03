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Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян

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Нова марка від Укрпошти - фото 1
Нова марка від Укрпошти

"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Кримський міст на біс" до болючої дати для українців і сумнівного свята на росії. Який вигляд має новинка і який тираж – дізнавайтесь далі.

Українці вже з 4 листопада зможуть придбати нову марку "Кримський міст на біс!", про що розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Він зауважив, що дату виходу було вибрано не просто так.

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4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російській навалі. А ще 4 листопада державне свято на росіі – день народного единства. Ми в Укрпошті настільки доброзичливі, що робимо "подарунки" навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – "Кримський міст на біс!". І неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту. Сподіваюся, залишки сірої речовини рашистів таки возз'єднаються з реальністю і вони залишать всіх нас в спокої, а поки що ми хочемо привітати їх так, як вміємо лише ми, – поділився він.

Тираж нової марки, яку вже називають пророчою, складе 300 тисяч маркових аркушів або ж понад 2 мільйони марок. Відзначається, що більше як 70 тисяч вже продано за попереднім замовленням, тож зовсім скоро вони опиняться в руках своїх власників.

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Укрпошта

Придбати "Кримський міст на біс" можна у всіх міських відділеннях "Укрпошти", а також на офіційному сайті та на маркетплейсах (Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon). Приємним бонусом є й те, що марка отримала і тематичний мерч, до якого входять світшоти, футболки та магніти.

Закликаю і вас долучитися до "привітань". І нехай сам випуск цієї марки стане не менш пророчим в сенсі повного знищення будь-яких зв'язків з окупантом. Більше деталей згодом, всі сюрпризи не розкриваємо, проте запуск марки буде… Марки "Укрпошти" продаються навіть, коли нема світла, бо несуть в собі проміння надії, що все, що на них зображено – обов’язково здійсниться, – наголосив Смілянський.

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