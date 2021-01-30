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Афера Олівера Твіста: дивіться трейлер фільму з зіркою Гри престолів
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За сюжетом стрічки Афера Олівера Твіста молодий талановитий художник, що живе в Лондоні, "випадково потрапляє в банду", яка готує зухвалу крадіжку неоціненної картини.
Екшн "Афера Олівера Твіста", сучасний погляд на класичний роман Чарльза Діккенса "Олівер Твіст", отримав дубльований українським трейлером.
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За сюжетом стрічки молодий талановитий художник, що живе в Лондоні, власне, Твіст, "випадково потрапляє в банду", яка готує зухвалу крадіжку дуже дорогої картини.
У ролях: лауреат премії "Оскар" Майкл Кейн ("Інтерстелар", "Темний лицар", "Престиж"), Ліна Хіді (Серсея з "Гри престолів", "300 спартанців"), Ріта Ора ("П'ятдесят відтінків сірого") і Рафф Лоу, син Джуда Лоу.
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