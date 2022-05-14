Крик української матері: у Болгарії встановили скульптуру навпроти радянського пам'ятника

У болгарському місті Софія навпроти пам'ятника, який встановили на честь радянської армії, з'явилася скульптура "Крик української матері", яку різко розкритикувала громадськість.

Автор ідеї – болгарський сценарист Христо Ілієв-Чарлі, а втілив статую у життя Неделчо Костадінов. Мета авторів – висловити підтримку Україні та засудити росію за розв'язання війни, виразити у скульптурі "жахи війни", повідомляє болгарське видання "Сега".

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"Ми будемо протиставляти цю маленьку фігурку проти грандіозного пам'ятника – Пам'ятника радянській окупаційній армії", – повідомили організатори заходу.

Скульптуру "Плач української матері" презентували у Княжому саду навпроти пам'ятника Радянській армії. Проте її прибрали через кілька годин, адже у соцмережах авторів звинувачували, що скульптура не викликає співчуття, а скоріше відразу.

Ця бронзова фігура – скульптура висотою близько метра, яка виражає жах війни. Шанувальники роботи порівнюють її з "Криком" Мунка та "Гернікою" Пікассо, які також не зачіпають своєю незвичністю. А противники в соцмережах не оцінили таку естетику скульптури й залишали такі коментарі: "орк", "зомбі", "злий демон", "сатанізм".

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