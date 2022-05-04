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Крик душі кожної матері: MamaRika випустила щемливу пісню "Сину"
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Співачка MamaRika випустила емоційний кліп на пісню "Сину" про всіх українських жінок, які рятують своїх дітей під час війни. Це варто побачити!
Відома українська співачка MamaRika презентувала потужний кліп на трек "Сину", який назвала криком душі кожної українки, яка захищає дітей від війни. Зірка розповіла, що вклала у неї весь свій страх та біль, який відчула після вторгнення російських окупантів в Україну, пише Радіо MAXIMUM.
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За її словами, материнська любов справді є найсильнішою, адже кожна матір без роздумів стане під кулі, щоб обороняти від біди свою дитину.
Українська жінка зараз – це символ сили та любові у всьому світі! Кожна з нас подолала страшний та важкий шлях, щоб врятувати свою дитину. Я ніколи не забуду те, як пригортала свого сина Давіда до грудей, коли над нашим будинком пролітали ракети. В той момент ти готовий віддати своє життя, лиш би твій найдорожчий скарб жив і більше ніколи не бачив війни. Саме це відчуває зараз кожна мама України. Ми просто повинні зупинити ворога і дати нашим діткам світле, мирне майбутнє, щоб більше ніколи не бачити страху в їхніх очах, – наголосила MamaRika.
MamaRika –Сину, дивіться кліп онлайн:
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