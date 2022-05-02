Анна Трінчер – Не залишай: дивіться щемливий кліп про кохання під час війни

Анна Трінчер випустила емоційний кліп на трек "Не залишай", який під час війни став справжнім криком душі та припав до серця багатьом українцям. Ця пісня не залишить нікого байдужим.

Зірка серіалу "Школа" та талановита українська співачка Анна Трінчер презентувала щемливий кліп на свою пісню "Не залишай". За короткий час саме цей трек запав прихильникам у саме серце, тож вона вирішила зняти і настроєве відео, що передає весь душевний біль під час війни, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп

Ця пісня присвячується кожній дівчині, кожній жінці, яку війна розділила з її коханим. Це муд відео – зображення того вічно тривожного стану, в якому знаходяться зараз наші жінки. Дорога без кінця і краю – є символом нестерпного очікування повернення додому коханого. Дівчата, мужаймось, ми переживемо цю війну, – розповіла Анна.

Анна Трінчер – Не залишай, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні Анна Трінчер – Не залишай:

Так холодно,

А навкруги вогонь...

Так болісно –

Сльозами витру кров...

Ти з автоматом там,

Мій воїн, мій герой

Стоїш за нас,

Щоб наші діти

Посміхались знов!..

За Україну, за волю

Безстрашно пішов в бій!

Я вірю, настане

Мир на землі моїй!

Я просто чекаю,

Щоб ти прийшов живий!

Я дуже кохаю тебе,

Герою мій!

Приспів:

Не залишай мене одну!

Я поміж куль до тебе йду!

Нас роз'єднали в ніч одну,

І це не сон, це наяву...

Я буду молитися за тебе,

І щоб настало мирне небо!

Не залишай мене одну!

Знай, переживемо цю війну!

Так жадібно

Я обійму тебе!

Безжалісно

Нас ворог знову б'є,

Ти вистоїш!

Хай Бог нас береже!

Весна прийде –

І знов калина зацвіте!

За Україну, за волю

Безстрашно пішов в бій!

Я вірю, настане

Мир на землі моїй!

Я просто чекаю,

Щоб ти прийшов живий!

Я дуже кохаю тебе,

Герою мій!

Приспів.

Читайте також: Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео