Чоловік планував продати будинок, але знахідка на задньому подвір'ї змусила передумати

Мешканець США Джон Рейнольдс купив старий будинок з трьома спальнями всього за 15 тисяч фунтів стерлінгів, коли його планували знести. Чоловік хотів зайнятися реконструкцією, а пізніше продати його, аби заробити грошенят. Аж раптом знахідка на задньому дворі змусила передумати це робити.

Рейнольдс одного разу був дуже здивований дзвінком сусіда: той подзвонив і розповів, що на його ділянці затоплює басейн. Джон сказав, що цього не може бути, тому що у нього немає басейну, на що сусід впевнено заявив, що є.

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Однак сусід мав рацію: сильний дощ зрушив з місця сміття на задньому дворі й оголив величезний занедбаний басейн.

Так Рейнольдс дізнався про те, що на території є басейн 32 x17 футів (приблизно 5 х 10 метрів), через три місяці після початку робіт. І передумав продавати такий скарб.

"У мене таке відчуття, ніби я натрапив на виграшний лотерейний білет. Коли я купував цей будинок, я й подумати не міг, що буду плавати у власному басейні", – розповідає Рейнольдс.

Чоловік витратив на ремонт басейну 7,5 тисячі фунтів стерлінгів. І реставрація серйозно заощадила йому витрати: будівництво такого басейну з нуля обійшлася б в 120 тисяч фунтів стерлінгів. Тепер чоловік щасливий і може насолоджуватися відпочинком у власному басейні на задньому подвір'ї будинку.

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