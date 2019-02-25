Крихітка з 90-х: найкрасивіша plus-size модель зачарувала фанатів

Популярна модель plus-size Ешлі Грем привернула увагу прихильників ефектною зйомкою у стилі 90-х. Справжня красуня!

31-річна американська plus-size модель Ешлі Грем підкорює серця шанувальників не лише з обкладинок модних журналів та шоу, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за розкішною жінкою стежать понад 8 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Еліна Світоліна збудила фанатів інтимним знімком

Нещодавно Ешлі поділилась яскравими фото з недавньої зйомки у стилі 90-х. Джинсова тканина, кучері та апетитні форми - ці кадри викликали шквал коментарів та компліментів від фанів.

Гортайте галерею:

Читайте також: Настя Каменських показала власну попу, як у Кім (18+)