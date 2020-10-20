Крихітка Йода здивований: дивіться новий тизер другого серіалу Мандалорець

Стрімінговий сервіс Disney + показав новий тизер другого сезону серіалу "Мандалорець", дія якого розгортається у всесвіті "Зоряних воєн". Дивіться тизер на Радіо МАКСИМУМ!

Дін Джарра продовжить подорожувати галактикою разом з Крихіткою Йодою. Судячи з опублікованого відео, персонажа Педро Паскаля чекає зустріч зі старими знайомими, черговий конфлікт з імперцями й інші пригоди.

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У тизері не показали нових героїв серіалу, проте ЗМІ припускають, що творці "Мандалорця" просто вирішили зберегти інтригу до прем'єри. Як зазначає Screen Rant, у новому сезоні може з'явитися багато старих героїв, у тому числі Асока Тано, Бо-Катан і Боба Фетт.

Прем'єра відбудеться на Disney + 30 жовтня. Виконавчим продюсером проєкту як і раніше залишається Джон Фавро.

Раніше Педро Паскаль розповів Variety про намір зняти фільм за мотивами серіалу "Мандалорець". Джон Фавро підтримав його у цьому рішенні, однак зазначив, що ніякого поспіху зі створенням кіно поки немає. "Те, що раніше ви могли побачити тільки у кінотеатрі, сьогодні ви дивитеся по телевізору, можливий і зворотний процес, я впевнений", – сказав Фавро.

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