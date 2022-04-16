Крейсер "Москва" – найдорожча втрата Росії під час війни: рейтинг Forbes

Українські військові 13 квітня підбили російський крейсер "Москва". Згодом стало відомо, що внаслідок влучних ударів судно вдалося знищити. Зауважимо, що воно – найдорожча втрата країни-агресорки під час війни.

ЗСУ за допомогою протикорабельних ракет "Нептун" знищили крейсер "Москва". Він став найдорожчою втратою російської армії за майже два місяці війни проти України, пише Forbes.

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Відтак, два влучні удари ракетами "Нептун", які обійшлися нашій країні у 26 мільйонів доларів, завдали майже у 30 разів більше збитків. Мовиться про знищений крейсер "Москва", який коштує 750 мільйонів доларів.

Рейтинг найдорожчої техніки Росії, знищеної ЗСУ

Загалом, від початку повномасштабного наступу Росії на територію України, нашим бійцям вдалося знищити ворожої техніки на понад мільярд доларів США. До вашої уваги найдорожчі втрати країни-агресорки.

Ракетний крейсер "Москва" – 750 мільйонів доларів.

– 750 мільйонів доларів. Транспортний літак Іл-76 – 86 мільйонів доларів.

– 86 мільйонів доларів. Великий десантний корабель – 75 мільйонів доларів.

– 75 мільйонів доларів. 10 винищувачів Су-30СМ по 50 мільйонів доларів.

по 50 мільйонів доларів. 20 винищувачів-бомбардувальників по 40 мільйонів доларів.

по 40 мільйонів доларів. 3 винищувачі Су-35 по 32 мільйони доларів.

по 32 мільйони доларів. Літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП – 30 мільйонів доларів.

– 30 мільйонів доларів. 10 командирських бойових вертольотів Ка-52 по 16 мільйонів доларів.

по 16 мільйонів доларів. Ударний вертоліт Ка-50 – 16 мільйонів доларів.

– 16 мільйонів доларів. Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" – 14 мільйонів доларів.

Зазначимо, що на озброєнні російського війська ще дуже багато убивчої техніки. Але ми дуже тішимося кожній підбитій, знищеній або конфіскованій машині. Це дозволяє врятувати безліч життів як серед наших військових, так і мирного населення.

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