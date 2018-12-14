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Фіни зняли рекламу про місце, де "нічого немає": затишне відео

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Рекламний ролик закликає відвідати Падасйокі - фото 1
Рекламний ролик закликає відвідати Падасйокі

Промо-ролик зняли про муніципалітет Падасйокі, розташований на півдні Фінляндії, щоб залучити туристів.

У Падасйокі проживає усього три тисячі осіб. Ані древніх храмів, ані замків тут немає. Єдиною пам'яткою муніципалітету, розташованого на березі озера Пайянне, є природа. Але вона просто вражає.

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У рекламному ролику, на який витратили 5 тисяч євро, місцевість без зайвої скромності порівнюють з Нью-Йорком і Парижем.

У Нью-Йорку є все, у нас – нічого. У Парижі є пам'ятники, у нас – нічого. У вас є ресторани, ми пропонуємо дещо... з нічого, – саме цією провокаційною заявою фіни намагаються привабити туристів у свої краї.

Ролик називається Experience nothing, тобто "Спробуй ніщо". При цьому "ніщо" виявляється досить різноманітним і включає сауну, мальовничі пейзажі, рок-концерти та смачну їжу. Серед сильних сторін Падасйокі також згадується чистота, простота та безпека.

Заваріть запашної кави та насолодіться краєвидами:

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Джерело: YLE
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