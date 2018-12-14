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102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності
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Ірен О'Ші стрибнула з парашутом, щоб зібрати гроші для Асоціації тих, хто страждає на хворобу рухового нейрона.
Хвороба рухового нейрона – це повільно прогресуюче дегенеративне захворювання центральної нервової системи, яке супроводжується м'язовою слабкістю та може привести до паралічу.
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102-річна Ірен О'Ші з Австралії вирішила допомогти хворим на це захворювання. Два роки тому прабабуся 11 правнуків почала займатися парашутним спортом, щоб зібрати кошти.
Допомогти хворим на цю недугу австралійка вирішила піля того, як її донька померла від цієї хвороби у віці 67 років. Ірен уже змогла зібрати для організації близько 12 тисяч доларів.
До слова, О'Ші стала найстарішою у світі жінкою, яка стрибнула з парашутом.
Попередній рекорд належав Кенні Майерс з Нью-Джерсі, який стрибнув з парашутом у 2017 році, коли йому було 102 роки та 172 дні. О'Ші на момент стрибка була на 21 день старша за Майерса.
Це вже третій стрибок О'Ші. Першив вона зробила у 2016 році, коли їй виповнилося 100 років. Сам політ і приземлення пройшли благополучно.
Попри похилий вік, австралійка планує повторити свій екстремальний учинок ще кілька разів.
Можливо, я стрибну у наступному році, і, якщо доживу, то і після того, як мені виповниться 105, – поділилася планами бабуся.
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