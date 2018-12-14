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102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності

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Ця бабця планує стрибнути з парашутом і у 105 років - фото 1
Ця бабця планує стрибнути з парашутом і у 105 років

Ірен О'Ші стрибнула з парашутом, щоб зібрати гроші для Асоціації тих, хто страждає на хворобу рухового нейрона.

Хвороба рухового нейрона – це повільно прогресуюче дегенеративне захворювання центральної нервової системи, яке супроводжується м'язовою слабкістю та може привести до паралічу.

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102-річна Ірен О'Ші з Австралії вирішила допомогти хворим на це захворювання. Два роки тому прабабуся 11 правнуків почала займатися парашутним спортом, щоб зібрати кошти.

102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності - фото 295070

Допомогти хворим на цю недугу австралійка вирішила піля того, як її донька померла від цієї хвороби у віці 67 років. Ірен уже змогла зібрати для організації близько 12 тисяч доларів.

До слова, О'Ші стала найстарішою у світі жінкою, яка стрибнула з парашутом.

102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності - фото 295071

Попередній рекорд належав Кенні Майерс з Нью-Джерсі, який стрибнув з парашутом у 2017 році, коли йому було 102 роки та 172 дні. О'Ші на момент стрибка була на 21 день старша за Майерса.

102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності - фото 295069

Це вже третій стрибок О'Ші. Першив вона зробила у 2016 році, коли їй виповнилося 100 років. Сам політ і приземлення пройшли благополучно.

102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності - фото 295068
102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності - фото 295072
102-річна бабуся стрибнула з парашутом задля благодійності - фото 295073

Попри похилий вік, австралійка планує повторити свій екстремальний учинок ще кілька разів.

Можливо, я стрибну у наступному році, і, якщо доживу, то і після того, як мені виповниться 105, – поділилася планами бабуся.

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Джерело: huffingtonpost
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