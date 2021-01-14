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Креативні тату, яку змінюються під час руху: фото
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Татуювання вже давно перестали мати у собі негативне значення, адже сьогодні це ще один спосіб прикрасити своє тіло та почуватись комфортніше і красивіше. Тому пропонуємо зацінити серію незвичайних тату, які реально трансформуються під час руху.
Мало для кого стане дивиною 3D татуювання чи ті, які нагадують вишивку, тож настав час для того, щоб показати ще один формат мистецтва на тілі, а саме "рухливі" тату. Насправді вони зовсім не рухаються, але завдяки розміщенню можуть трансформуватись.
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На перший погляд, все доволі просто: художник розмальовує тіла людей на згині рук чи ніг, щоб під час руху малюнок починав показувати себе у всій красі. Але насправді процес значно складніший, а результати справді вражають!
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